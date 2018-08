Todo el mundo (¡hasta Gabriel Rufián!) ha pensado lo mismo de 'El Continental', lo nuevo de TVE

TVE ha estrenado este domingo los tráilers de la serie El Continental, un drama sobre criminales ambientado en clubes clandestinos de los años 20, con Michelle Jenner y Alex García de protagonistas.

Muchos han visto un sospechoso parecido de la nueva serie con otra producción británica: Peaky Blinders, la ficción protagonizada por Cillian Murphy sobre una familia de criminales en el mundo clandestino de la Inglaterra de los años 20.

Incluso se apoyan en imágenes para realzar el parecido con Peaky Blinders, que se ha convertido en tendencia nacional. No así El Continental, cuyo equipo creativo define como "algo diferente y arriesgado". ¿Tú qué opinas? Hasta Gabriel Rufián tiene algo que decir...

instead of "by order of the peaky blinders" they're going to say "POR NUESTROS COJONES MORENOS" jsjdhdjdj