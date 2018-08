Un tuitero explota de ira contra la "naturópata" que recomendó a un familiar con cáncer que dejara de tratarse

En pleno 2018, y después de varios fallecimientos por culpa de las mal llamadas 'terapias naturales', aún hay gente vulnerable que resulta engañada por los charlatanes de la actualidad, los seguidores de la pseudociencia que pone tan en peligro a los que caen en ellas, entre los que hay hasta famosos.

Ha sido el caso del familiar de un tuitero, una persona mayor que padece cáncer y que se somete a un tratamiento de inmunoterapia. Según el usuario, aunque resulta duro llevarlo, está surtiendo efecto y el cáncer está remitiendo.

Pero en su cuenta de Twitter ha explotado de ira contra la "naturópata" que casi provocó que la curación de su familiar se estropeara. Su relato, escalofriante para cualquiera que tenga seres queridos con la misma enfermedad, sirve para poner sobre aviso contra los magufos y sus técnicas anticientíficas.

-Nada a la plancha, porque las bacterias no mueren.

-No tomes cítricos, que no te viene bien la vitamina C. Toma kiwi (claro, el kiwi, que no tiene vitamina C para nada) y ESTE SUPLEMENTO DE VITAMINA C.

-Un diluído de cloro que huele (y sabe) a lejía que espanta.

-Mil pastillas