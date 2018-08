Karim Benzema la vuelve a liar con un coche. El delantero del Real Madrid ha publicado en su perfil de Instagram Stories un vídeo en el que aparece al volante de su vehículo: sujeta el volante con una mano —lo que está prohibido— y circula a 120 kilómetros por hora mientras que con la otra mano se graba con el teléfono móvil.

Los comentarios generados por la actitud del francés no se han hecho esperar en la red social, donde muchos exigen a las autoridades que adopten medidas cuanto antes.

Nuevo caso de Benzema @marca conduciendo a 120 kh mientras se graba con el móvil, pero supongo que esto no os interesa ya que no se llama de apellido Vidal.. Espero que toméis medidas @guardiacivil ya que no es la primera vez que lo hace pic.twitter.com/W21qMHWIJJ