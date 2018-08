El 12 de agosto es el Día Internacional de los Elefantes. El líder de IU, Alberto Garzón, ha aprovechado este trasfondo para recordar que "la caza furtiva para el comercio ilegal" de marfil lleva a la muerte a "entre 20.000 y 30.000 elefantes cada año", que "la pérdida de biodiversidad" es uno de los mayores problemas de nuestros días y que combatiendo a "las mafias" se salva la vida en la Tierra.

Sin embargo, y más allá de este mensaje, lo más llamativo del tuit de Garzón se encuentra en la foto utilizada por el político: la que se hizo el rey emérito Juan Carlos de Borbón junto al cadáver de un elefante durante una cacería en Botsuana que terminó con el monarca operado de urgencia tras romperse la cadera.

El mensaje de Garzón no ha pasado desapercibido precisamente en la red social, donde los 'me gusta' se cuentan por miles —cerca de 7.000— y los comentarios rozan el medio millar:

Do siendo bucho, me he eguivocado y do volvedà a ocudir.