Marina de Operación Triunfo estrena nombre artísico. El nombre completo de la extriunfita es Marina Rodríguez, pero no ha optado por este para lanzar su carrera musical sino que ha decidido llamarse Marina Jade.

La concursante del talent de TVE ha compartido este lunes su nuevo nombre en un teaser en Twitter junto al tuit: "You can call me Marina Jade". En el vídeo aparece ella con una cruz celeste pintada debajo del ojo derecho y su nombre con una corona como logo.

You can call me Marina Jade 👑 pic.twitter.com/8GW6wvGmHK — Marina (@MarinaJade) 13 de agosto de 2018

El vídeo tiene en menos de dos horas más de 4.500 Me gusta. La sevillana ya había dado pistas de su nuevo nombre a sus seguidores con otro vídeo el pasado jueves en el que solo se podía ver una "J" de neón azul.

De esta forma, la cantante parece promocionar su primer lanzamiento musical, al igual que han hecho sus compañeros de la Academia Alfred, Aitana, Ana Guerra, Mimi, Nerea, Roi y Cepeda.

La artista ha hecho cambio de nombre en todas sus redes sociales el mismo día que sus compañeros Ricky y Agoney. El primero ha añadido su apellido y el segundo simplemente se ha quitado del perfil la marca OT 2017.

Marina, además de por su carrera musical, se ha dado a conocer como activista LGTBI, incluso fue pregonera del Orgullo LGTBI de Madrid 2018. La cantante es bisexual y protagonizó uno de los momentos más recordados de esta edición del concurso cuando se besó en directo con su pareja, Bastian, un chico transexual.