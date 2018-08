PacientesQue: los sanitarios se desahogan sobre las absurdeces de su profesión

Los profesionales sanitarios se han lanzado a Twitter para desahogarse sobre las locuras que viven en el ejercicio de su trabajo, centrándose sobre todo en las cosas que hacen sus pacientes.

Con mucho humor, y bajo el hashtag #PacientesQue, los expertos en salud comparten un poco de lo que viven y ven día a día mientras curan a los que lo necesitan. Expresan frustración, momentos cómicos, nostalgia y ofrecen reflexiones sobre su trabajo.

#PacientesQue se hacen selfies en Urgencias con el suero — Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue te dicen el punto exacto donde tienes que pinchar porque solo tienen una vena y es esa. — Alicia (@Galiceneiber) 13 de agosto de 2018

#pacientesQue se ponen el camisón con la raja hacia delante... — Jacobo (@jacobourpa) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue te ven "muy joven" y no se fían, porque piensan que eres "la de las prácticas." — @Natalia_RG_Lif (@Natalia_RG_Lif) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue te meten caramelos en el bolsillo del pijama cada vez que vas a su habitación — Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue te repiten continuamente que ellos te pagan tu sueldo — Alberto Romero Moya (@AlbertoPTFP) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue cuando se recuperan solamente dan gracias a Dios. — Jor (@Jorgeoneer) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue dicen que la glucemia se le sube sola y te los ves desayunando 2 magdalenas. — Un heavy en la tuna (@JuanjeAlcon) 13 de agosto de 2018

#pacientesQue les preguntas: tiene problemas para dormir?

P:Noo, duermo genial

Yo: medicación para dormir?

P:si, Diazepam y Lorazepam #MarivasdrogadahastalasCejas — samuel (@SML999SML) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue salen a caminar por el pasillo sondados y arrastran la bolsa como si fueran paseando un yorkshire. — AnimalMental (@YakoMenta) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue dicen «Yo conozco a una enfermera que trabaja en este hospital»... (pues muy bien, pero somos casi dos mil en plantilla) — Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue dicen "Pues fulanita me encuentra la vena a la primera" — S 🥀 (@SandraTundidor) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue cuando ya llevas 10 horas de turno te miran extrañados y te dicen... Aun estas aquí? — Eurus (@Enfermera_mera) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue tienen un familiar que sabe mas que el médico por experiencia de la vida — Alvaro Sanchez (@AlvaroSapito) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue gritan "EL SUEROOOOO!!!" como si las botellas de fisiológico explotaran al acabarse — El Practicante (@AQueTePinsho) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue nunca están en su habitación — Enfermera Saturada (@EnfrmraSaturada) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue te llaman niña, rubia, nena, y te intentan colar a su nieto de novio. — Ariel ❤💛💜 (@abloveolas) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue pueden estar al borde de la muerte, pero su mayor preocupación es que llevan "desde ayer"sin hacer de vientre — TereMT (@nursenotdoc) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue no quieren Paracetamol,quieren un Gelocatil porque el Paracetamol no les hace el mismo efecto... — Abigail Aller (@AbigailAller) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue traen embutido y queso de su pueblo en lugar de bombones! (Hay pocos pero los hay 😜) — Estefanía H Acevedo (@Stefy_ha) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue salen indignados de consulta y dicen que se van a la privada porque pueden — María SG (@mariasorgn) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue Están enfadados porque dicen que llevan mucho tiempo esperando al médico y te echan la bronca a ti, y en cuanto aparece el médico todo son sonrisas y buen rollito.. — Inmeision (@MarmolineT) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue llegan a urgencias con un objeto alojado en el recto. La frecuencia es sorprendente, madre mía. Yo por eso no me meto nada que no sea un pene de verdad. Solo de pensar en la vergüenza que me daría...en YouTube he visto sacar hasta una yuca de casi medio metro. — CucarAcha Murciana (@CucarAcha_Mrcn) 13 de agosto de 2018

También ha habido pacientes que han tirado del hashtag para expresar su cariño por los sanitarios... y algunos para hacerse oír, también del sector médico, porque no les parece bien la iniciativa...

A ver, yo soy la primera que no es capaz de tomarse en serio casi ningún aspecto de la vida y puedo hacer un chiste sobre casi cualquier cosa.

Aun así creo que el #PacientesQue no es nada apropiado. Me explico (+) — Ms Karlsen Dahl (@conAdeAshley) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue estamos leyendo este hg y nos sentimos identificados en muchos casos, así que desde aquí quiero pedir perdón por esas cosas raras que hacemos muchas veces😂😂 — Yece🍌 (@emosionada_) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue ahora mismo estarán flipando en colores con el tonito de algunos tuits de profesionales sanitarios que se supone se encargan de su cuidado cuando están ingresados. — Enfermero Mileurista (@duemileurista) 13 de agosto de 2018

Gracias a todos los profesionales que con mucha paciencia nos aguantan a los #PacientesQue somos todos. Muchas gracias — Mac-leiras (@el54mac) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue Hasta Hoy pensaba que lo haciais todo por cariño y vocacion....y no para ponerme verde en twiter....ya ves — nikitayaca (@nikitayaka) 13 de agosto de 2018

Hola, enfermer@s. Hace unos 2 meses q me operaron del tobillo y fui muy pesada. Era de las q llamaba de madrugada, las q creía que me iba a entrar aire cuando el suero se acababa, las q lloraba del dolor, etc. Muchas gracias por soportarme y vuestra profesionalidad #PacientesQue — Naiara McAllister (@naiara_th) 13 de agosto de 2018

#PacientesQue



Hashtags que evidencian la falta de educación en temas de salud de la población y cómo los profesionales sanitarios responsabilizan al paciente de un defecto propio. El paciente desconoce muchas veces, y por ello se le informa. Vuestras bromas denotan mala praxis. — José Manuel aka Mini (@MiniESP_) 13 de agosto de 2018