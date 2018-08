El portavoz adjunto del Partido Popular (PP) en el Congreso, Rafael Hernando, ha propuesto este lunes que el barco Aquarius, que este fin de semana rescató a 142 personas frente a las costas libias, se dirija a Libia por tener el puerto "más cercano".

En declaraciones A La Sexta recogidas, Hernando ha defendido que "Europa debe ofrecer un puerto seguro al Aquarius", pero que no puede ser la primera opción. "Lo que le pediría a barcos como el Aquarius y a ONG de este tipo es que acudieran al puerto más cercano, y el puerto más cercano, seguramente, sea un puerto en Libia", ha anotado.

A su juicio, por razones humanitarias, "hay que ofrecer salvamento y seguridad a todo el mundo", aunque, si existe un puerto más próximo a la posición del barco de rescate, ha de atracar ahí. "Si no hay un puerto más cercano, que vengan aquí", ha añadido Hernando, quien, ante este debate, cree que simplemente se trata de "un problema de demagogia" del Gobierno de España por anotarse un gesto.

Sánchez y el choque con la realidad

En concreto, el 'popular' ha recordado que, al igual que el presidente del PP, Pablo Casado, dijo que no había papeles para todos, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha acabado "chocando con la realidad" y ahora, que ha empezado a aplicar políticas algo más restrictivas, debe reconocer que estaba equivocado y acabar con el mensaje de fronteras abiertas a las mafias.

En este contexto, ha pedido al Gobierno que no se olvide de Marruecos, porque es un país vecino que ayuda a frenar la inmigración ilegal en la frontera. "Que la Unión Europea mira al sur y no solo hacia el norte es esencial", ha añadido Hernando, quien ha indicado que esta nueva situación migratoria que se ha abierto con la recepción del primer barco Aquarius "no es positiva".

"Todos sabemos cómo funcionan las mafias que trafican con estas personas: cuando embarcan en las pateras y pasan las fronteras, llaman al 112. Eso es lo que sucede", ha asegurado Hernando. Por estas cuestiones, el 'popular' ha apuntado la necesidad de desarrollar políticas que faciliten que la inmigración se haga a través de mecanismos legales.

A la ministra no le sienta bien el calor

Asimismo, y en referencia a las declaraciones de este domingo de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, quien acusó al PP de quererse "escorar a la extrema derecha", Hernando ha pedido al Gobierno que no haga "demagogia" y que admita lo que su partido ha defendido —aunque en realidad jamás ha dicho tal cosa— de que no hay papeles para todos.

"Yo lo que le pediría a la ministra es que afrontara mejor el verano, porque creo que le ha sentado muy mal el calor. Quizá por eso esté en situación febril", ha ironizado Hernando. A su juicio, no se puede tratar a los inmigrantes ilegales de distinta forma: "La inmigración tiene que ser integración y tiene que venir con un puesto de trabajo, si es posible".