Detenido un hombre en Londres tras chocar su coche contra la barrera del Parlamento británico

Un hombre ha sido arrestado este martes después de que su coche se estrellara contra las barreras exteriores del edificio del Parlamento de Londres, según fuentes de la Asociación de la Prensa de Gran Bretaña mencionadas por Reuters.

Las imágenes en las redes sociales han mostrado la respuesta de la Policía que, fuertemente armada, ha acordonado la zona.

Según fuentes policiales, el vehículo ha dejado varios heridos tras su paso.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.