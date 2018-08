Este chico desata una oleada de gordofobia y solidaridad con unas fotos reivindicando su cuerpo

Dani Siles es un joven tuitero que se ha rebelado contra los estrictos cánones de belleza y la presión que sufren los jóvenes (y no tan jóvenes) por conseguir el cuerpo perfecto.

Para reivindicarse a sí mismo, Siles ha compartido tres imágenes en las que posa en bañador junto a un mensaje que se ha vuelto viral (más de 81.000 me gusta en menos de dos días):

"Estoy harto de ver retuits de chicos súper definidos y delgados. Yo estoy gordo y no por ello voy a ser menos. Voy a subir unas fotos y ojalá se difundan igual y se normalicen los cuerpos gordos de una puta vez".

¿Sabéis que? Estoy harto de ver Rt's de chicos super definidos y delgados. Yo estoy gordo y no por ello voy a ser menos. Voy a subir unas fotos y ojala se difundan igual y se normalicen los cuerpos gordos de una puta vez. pic.twitter.com/xC1KFuhezQ — Dani Siles (@siles_Dani) 12 de agosto de 2018

La publicación ha generado todo tipo de comentarios (algunos más soeces que otros) que se pueden unificar en tres categorías: la de los insultos, la solidaridad y el debate acerca de si los kilos de más son compatibles con un buen estado de salud. Y Siles ha respondido a todos con bastante acierto.

Yo no he hablado de que sea sano o deje de serlo el ser gordo. Yo a lo que me refiero es que a los gordos no se nos debería de insultar por ser como somos o tener que avergonzarnos de nuestro cuerpo. — Dani Siles (@siles_Dani) 12 de agosto de 2018

Personas que me insultan por el hecho de estar gordo y que no paran de decir que lo hacen por mi salud física. Si no fuese por como soy y por todo el apoyo que estoy recibiendo, mi salud mental podría estar destrozada y con una depresión de caballo. Pensad cuando escribáis algo — Dani Siles (@siles_Dani) 13 de agosto de 2018

A todos los que me insultan: no me vais a hacer perder esta sonrisa en vuestra puta vida! pic.twitter.com/xp36eLjwq6 — Dani Siles (@siles_Dani) 13 de agosto de 2018

Ante los insultos y el extenso debate (más de 2.200 comentarios), otros usuarios de la red social han optado por solidarizarse con Siles y han empezado a compartir sus propias fotos para contribuir a normalizar los cuerpos reales.

¿Qué me estáis contando, que ha habido movida porque @siles_Dani ha publicado fotos en bañador y no tiene tableta? ¿Que estáis haciendo fatshaming a una persona por lucirse en bañador? ¿Que sois espectacularmente subnormales? Pues me vais a comer tó lo gordo. He dicho. pic.twitter.com/W2h9seRzhN — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) 13 de agosto de 2018

Bueno ya que hay tanto revuelo con el twit de @siles_Dani creo que es necesario ver más gordos en cueros para tratar de normalizar (Que no de hacer apología a la obesidad) para que dejen de hacer comentarios gordofóbicos. Si eres gordo anímate!💪🏼 pic.twitter.com/u8xz31tx78 — Enzo Coldriver (@EnzoColdriver) 12 de agosto de 2018