La dura reflexión de Lucía Méndez sobre el Aquarius que remueve conciencias

La periodista de El Mundo Lucía Méndez ha criticado la decisión del Gobierno de España de no acoger ahora al barco de refugiados Aquarius, apenas dos meses después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmara —a través de una comunicado— que era la obligación del Ejecutivo "evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Derecho Internacional".

De este modo, Méndez se pregunta por qué si hace dos meses la acogida de este buque, cargado con decenas de menores que viajan solos, "era una cuestión de dignidad y de humanidad", ahora no lo es: "Ahora también debería serlo", ha argumentado Méndez, quien ha afirmado que lo "gobiernos han de ser conscientes de las decisiones que toman".

"Lo contrario es incomprensible, incoherente, triste y muy poco serio", ha sentenciado:

Las palabras de Méndez, que han generado más de 2.600 'me gusta' en Twitter, han abierto un intenso debate en la red social:

El gobierno nunca dijo que fuese a recoger todos los flujos migratorios que llegaran a las costas europeas. Simplemente respondió a una situación concreta y excepcional, nunca le otorgó rango de norma. Contrariarse ahora por esto es no haber entendido entonces NADA.

Y qué ha cambiado para que ahora no sea un gesto humanitario? Ya dije desde un principio que esto va a más Vamos a ser el único país que acoja? Es triste decirlo pero las cosas no funcionan así

Qué cinismo. Criticaron que Salvini lo hiciera y ahora defienden que Sánchez lo haga. No hay nada peor que la falta de criterio y de coherencia.

Y qué carajo le importa a los políticos esos negritos si no es para sacar rédito ?

