Boris Johnson dice que el plan de May para el Brexit es como "un chaleco bomba" que envuelve a Reino Unido

El exministro británico de Exteriores Boris Johnson ha sostenido que la primera ministra, Theresa May, ha "envuelto la Constitución británica con un chaleco bomba y entregado el detonador" a la Unión Europea con sus planes para el Brexit.

En una columna publicada en este domingo en el Mail on Sunday, Johnson ha descrito el llamado plan de Chequers de May para salir de la UE como "una humillación" que abre a Reino Unido "a un chantaje político perpetuo".

Johnson, uno de los principales artífices de la campaña a favor del Brexit en el referéndum de 2016, es visto como el favorito a suceder a May. "Hemos envuelto la Constitución británica con un chaleco bomba y entregado el detonador a Michel Barnier", el negociador jefe de la UE, ha considerado el exministro.

Sus palabras, especialmente la referencia a un chaleco bomba, han recibido rápidamente la condena de miembros del gobernante Partido Conservador de ambos bandos en los que ha quedado dividida la formación en relación con el Brexit.

Alan Duncan, secretario de Estado en el Foreign Office, ha considerado que marca "uno de los momentos más desagradables en la política moderna británica". "Que Boris diga que el punto de vista de la primera ministra es como el de un terrorista suicida es demasiado", ha escrito en su Twitter. "Lo siento, pero este es el final político de Boris Johnson. Si no es ahora, me aseguraré de que sea más tarde", ha añadido.

For Boris to say that the PM's view is like that of a suicide bomber is too much. This marks one of the most disgusting moments in modern British politics. I'm sorry, but this is the political end of Boris Johnson. If it isn't now, I will make sure it is later. #neverfittogovern https://t.co/rdI0FWQhbi