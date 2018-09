El peligroso momento que se vivió en 'MasterChef Celebrity'

Quemaduras o cortes son algunos de los accidentes más comunes en la cocina y cuando a los fogones se les añade prisa y nerviosismo las situaciones de peligro aumentan. Así ocurrió en la primera entrega de MasterChef Celebrity 3, en la que la actriz Dafne Fernández y el cantante Mario Vaquerizo protagonizaron un incidente que puso los pelos de punta a la audiencia.

Los concursantes se encontraban inmersos en la preparación de unos bombones. Mientras Vaquerizo corría por la cocina, se topó con Fernández, que iba con su bandeja a toda velocidad en dirección contraria. Al chocarse, la actriz —que en el momento de la grabación estaba embarazada— se clavó la bandeja.

OMG!! Este momento nos ha puesto los pelos de punta. Menos mal que no fue nada serio y no afecto realmente a los aspirantes https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/L0mxcQrlHh — MasterChef (@MasterChef_es) 9 de septiembre de 2018

Por fortuna, el choque quedó en susto: la bandeja se le clavó en el tronco pero no le dio en la barriga. Los aspirantes se dieron un beso para zanjar el incidente. La presentadora Eva González les preguntó preocupada si se encontraban bien y los dos respondieron afirmativamente.

"Ha sido un momento muy duro y ahí ha sido cuando me he bloqueado porque Dafne está embarazada y se podía haber producido un accidente bastante grave", confesó el cantante solo ante la cámara. "Creo que eso me ha amargado esta prueba tan dulce y, a la vez, tan dura". Puedes ver el momento completo aquí.