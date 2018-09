La polémica frase de Revilla en 'El Hormiguero' por la que ha recibido críticas

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, ha vuelto a divertirse a El Hormiguero.

El político ha repartido palos a diestro y siniestro a todos pero hay dos temas que han sido más comentados que el resto: el caso del rey emérito Juan Carlos I y Corinna y la independencia de Cataluña.

Revilla se ha explayado en lo que a Cataluña se refiere y ha afirmado que "hay que cumplir la ley" y que los catalanes "han sido manipulados por una televisión sectaria".

Una frase que ha traído cola en redes sociales donde la etiqueta #RevillaEH se ha convertido en el tema de la noche del lunes.

Revilla también ha afirmado que en Cataluña "señalan a la gente que no es independentista". Otra frase por la que también ha sido muy criticado.

#RevillaEH P O P U L I S T A ¿Cuanto hace que no visitas Catalunya? ¿Hablas de oídas? No tienes ni idea de cómo vivimos en Catalunya, amigo

Em fa gràcia que diguen que els catalans estan manipulats per la tv. Però no se t'ocurrrixca dir que son els españols els manipulats perque no son tontos... Deuen estar tots els tontos en catalunya o algo semblant 🤯 #RevillaEH

#RevillaEH Señor Revilla. Mientes y lo sabes. En Catalunya no señalamos a los que no son independentistas, son los que no lo son los que señalan con violencia los que no piensan como ellos. No te equivoques ni manipules.