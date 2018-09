La ultraderecha europea celebra los resultados en Suecia

Los principales líderes de partidos ultraderechistas europeos han celebrado el resultado obtenido este domingo en las elecciones en Suecia por Demócratas Suecos, que han logrado un 17,6% de los votos y a priori serán claves en la formación del futuro Gobierno, dado que los bloques de centro-izquierda y centro-derecha están empatados.

"La Suecia patria del multiculturalismo y modelo de la izquierda, después de años de inmigración salvaje ha decidido finalmente cambiar", ha escrito en su Facebook el líder de la Liga, Matteo Salvini. "Ahora también allí dicen no a esta Europa de burócratas y especuladores, no a los clandestinos, no al extremismo islámico", ha subrayado el viceprimer ministro italiano.

Salvini ha defendido que "la fuerte afirmación de Jimmie Akesson", el líder de Demócratas Suecos, "es el enésimo aviso de desahucio a los socialistas: en mayo, en las elecciones europeas, completaremos la obra de cambio fundada en los valores del trabajo, la seguridad y la familia".

Por su parte, la líder de Agrupación Nacional (el antiguo Frente Nacional francés), Marine Le Pen, ha resaltado tras conocerse el resultado electoral en Suecia que se trata de "una mala noche más para la Unión Europea en perspectiva". "La revolución democrática en Europa está en curso", ha asegurado en su Twitter.

Élections en #Suède 🇸🇪 : encore une mauvaise soirée pour l'Union européenne en perspective 😊

Le révolution démocratique en Europe est en cours ! MLP #Val2018 #SwedenElection — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 9 de septiembre de 2018

Entretanto, el líder del Partido de la Libertad (PVV) holandés, Geert Wilders, se ha limitado a felicitar a Demócratas Suecos y su líder por el resultado obtenido. "Felicidades", ha escrito en su Twitter, que ha acompañado con una bandera de Suecia.

Según los resultados oficiales, el centro-izquierda obtendría una ajustada victoria con el 40,6%, frente a la Alianza de partidos de centro-derecha, que se quedarían en el 40,1%.

Concretamente, el Partido Socialdemócrata de Suecia del primer ministro Stefan Lofven obtendría un 28,2% de los votos, seguido del Partido Moderado (19,6%), los Demócratas Suecos (17,7%), el Partido del Centro (8,6%), La Izquierda (8%), el Partido Cristianodemócrata (6,4%), el Partido Popular Liberal (5,5%) y Los Verdes (4,4%).