"¿Lo vemos ante un juez?": Carme Chaparro ('Noticias Cuatro') responde así a dos graves acusaciones

La periodista de Noticias Cuatro, Carme Chaparro, ha denunciado en su cuenta de Twitter y de Instagram un comentario en la que recibía dos graves acusaciones: tratar mal a los becarios y plagiar contenido para hacer sus novelas.

Este mensaje viene a raíz de un artículo sobre la prostitución que Chaparro ha escrito para Yo Dona en el que habla de un grupo de jóvenes que se "van de putas".

El texto ha propiciado que Chaparro recibiese uno de los comentarios más duros desde que está en Twitter:

"Carme Chaparro escribiendo artículos feministas. Porque ser una mierda de profesional, trabajar en una cadena infame, hacer un telediario vergonzoso, tratar con desprecio a tus becarios y ser una escritora plagiadora no está reñido en absoluto con el feminismo".

La periodista ha respondido con dureza: "Que opines que mi trabajo y yo somos una mierda... bueno... no me voy a meter en lo que pasa por tu cabeza. Pero la difamación es algo muy serio. ¿Eso de que plagio o que trato mal a los becarios... lo vemos ante un juez? Venga, que me has animado la mañana".

Que opines que mi trabajo y yo somos una mierda... bueno... no me voy a meter en lo que pasa por tu cabeza. Pero la difamación es algo muy serio. ¿Eso de que plagio o que trato mal a los becarios... lo vemos ante un juez? Venga, que me has animado la mañana. https://t.co/ntbEwKtK9t — Carme Chaparro (@CarmeChaparro) 10 de septiembre de 2018

Después de lo ocurrido en Twitter, Chaparro ha compartido la conversación en Instagram, donde ha reflexionado sobre lo ocurrido.

"Hay algunos hombres muy enfadados por ahí tras mi artículo sobre la prostitución y los adolescentes. Éste es sólo uno de los mensajes. Le he contestado (deslizad la foto) con llevarlo ante un juez. Ha tardado 2 segundos en borrar el Tuit. Qué fácil y barato sale difamar. Cosas así las tenemos que aguantar todos los días. Y callamos. Pero a veces hay que decir basta. Y poner a la gente en su sitio. ¿Qué hubierais hecho vosotros?", ha escrito la periodista en Instagram, donde ha adjuntado la captura de pantalla del tuit.