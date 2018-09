Cambio de estrategia: el Gobierno y la dirección del PSOE defienden ahora a Montón

Después de horas de silencio, la dirección del PSOE y del Gobierno están cambiando de estrategia y saliendo a defender a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, al borde del precipicio político por la polémica de su máster.

El encargado de hablar este mediodía ha sido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, hombre de la máxima confianza de Sánchez tanto en Ferraz como en La Moncloa. En el patio del Congreso ha hecho unas declaraciones ante los periodistas: "Quiero manifestar, en mi condición de secretario de Organización del PSOE, que tenemos plena confianza en la trayectoria de la ministra y que su actuación en relación al máster siempre fue con voluntad de enriqueces su conocimiento".

"Lo hizo con la mejor intención, siguiendo las directrices de la dirección del curso, de las que no es responsable", ha aseverado Ábalos. "Se limitó a seguir con claridad las instrucciones que le permitieron desarrollar el curso", ha subrayado el titular de Fomento.

"Por otra parte", ha continuado Ábalos, "su obligación es dar cuenta y despejar dudas, lo está haciendo y va a seguir dándolas". Y ha dejado claro: "Tiene todo el respaldo de la dirección del PSOE".

¿Descarta que vaya a dimitir? Ábalos ha contestado: "Me limito a decir esto, la dirección del PSOE y el Gobierno están manteniendo su apoyo a la ministra y creen las explicaciones que está dando". En ese punto, ha dicho que no hubo petición de trato a favor por parte de Montón y ha dicho que cada "situación es distinta", en relación a los casos de Pablo Casado y Cristina Cifuentes.

Estas palabras llegan en mitad de la polémica y después de que Montón haya concedido esta mañana una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha reiterado que no cometió ninguna irregularidad y ha dicho que sería "injusto" tener que dimitir.

Esta mañana se ha conocido también que la Universidad Rey Juan Carlos ha constatado que hubo cambios en el expediente de Montó y que lo va a investigar con la intención de tomar las "medidas oportunas".

El debate sobre la dimisión ha incendiado el propio partido, ya que muchos cargos y militantes expresan en privado que Montón debería dimitir y se debería ser coherente con el argumento que se emplea contra Casado.

También ha salido a defenderla esta mañana la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, que ha respaldado sus explicaciones y ha avanzado que Montón va a comparecer en el Congreso para dar su versión.

Según Lastra, este caso no tiene "nada que ver" con el del presidente del PP, Pablo Casado: "Ella es una persona seria y rigurosa, que ha demostrado que hizo en todo momento lo que se le exigió y que no exigió ningún trato de favor, y ella no es consciente de tenerlo sino que hizo lo que le exigía la universidad".