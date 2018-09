El aplaudido tuit de un profesor universitario que desvela el verdadero problema de los másteres en España

El profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías ha publicado un tuit aportando su opinión sobre el máster de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, desde la perspectiva del docente que da clases "en cinco másteres".

Según Urías, el problema no radica en la asistencia o no a clase: "Cada año hay alumnos que no pueden asistir y se les busca una solución: trabajo o examen", ha expuesto.

El problema, en opinión de este exmagistrado del Constitucional, está en que "en España prácticamente nadie suspende un máster": "Aprobar no demuestra conocimiento", ha sentenciado.

Doy clases en cinco másteres. Asignaturas presenciales. Cada año hay alumnos que no pueden asistir y se les busca una solución: trabajo o examen. Eso no es irregular.

Dicho eso, en España prácticamente nadie suspende un máster. Aprobar no demuestra conocimiento.

Eso es lo triste. — Joaquín Urias (@jpurias) 10 de septiembre de 2018

El tuit de Urías, que tiene cerca de 2.000 'me gusta', ha generado un intenso debate en la red social con decenas de comentarios:

Pues yo el que tengo de la URJC había que firmar asistencia o no sacabas el título. Un 80% de asistencia. — Leticia 🏛 (@LeticiaAtenas) 10 de septiembre de 2018

¿Y en septiembre? ¿Quien suspendía por no asistir e iba a la convocatoria de septiembre, qué tenía que hacer para aprobar? — Joaquín Urias (@jpurias) 11 de septiembre de 2018

No conocí a nadie que se planteara ir a septiembre. Los que no podían acudir por cualquier razón dejaban las clases y no terminaban el Master. La mentalidad era aprender y no obtener un papel. — Leticia 🏛 (@LeticiaAtenas) 11 de septiembre de 2018

De la mayoría sí. Todos los años uno o dos de esos que "abandonan" algunas asignaturas se presentan en septiembre para intentar aprobarlas. — Joaquín Urias (@jpurias) 11 de septiembre de 2018

Ni idea, en los máster que cursé éramos 9,10 personas. No he conocido ningún caso, solo abandonos. Incluso en el online de UN si no entregas a tiempo dan un mínimo margen y no se contempla la recuperación. — Leticia 🏛 (@LeticiaAtenas) 11 de septiembre de 2018

El tema es que aquí las facilidades, casualmente, siempre las reciben apellidos con relevancia. — Raúl Soriano (@RaulCSQN) 10 de septiembre de 2018

Coincido contigo.

Sr. Urias escuché boquiabierta el tema de las convalidaciones de Casado y Cifuentes y a mí en el Máster de RRLL no me convalidaron la asignatura de Derecho del Trabajo y tengo Derecho. No es igual para todos. Nosotros nos esforzamos más. A ellos se lo regalan. — Maraint 🔻 (@Maraint_) 10 de septiembre de 2018

Muy de acuerdo. La diferencia con los "enchufados" es que ellos no trabajan. No se les hace currar como al resto. Esa es la vergüenza. — Joaquín Urias (@jpurias) 10 de septiembre de 2018

A mí lo de "hacer currar por igual" no me llega. También soy prof. universitario. Si un Master es presencial, es presencial. Ahora, si hay dispensa de asistencia por razones explícitamente recogidas, que se conceda y punto. Si fuera el caso, los investigados lo habrían dicho. — Celso Alvarez Cáccamo (@CelsoACaccamo) 10 de septiembre de 2018

Sera en derecho Sr Urias. En masters oficiales de ciencias se penca de valent q diria un catalan. Y la exposicion de los masters es publica! Ni trampa ni carton . Si en derecho se pasa de todo pues diganlo claro. Y... si te regalan un master la responsabilidad no es del alumno — Ivanovich Mendeleiev (@MendeleievBCN) 10 de septiembre de 2018

No. Se trabaja mucho. A los alumnos se les hace trabajar mucho. Investigar, hacer prácticas, trabajos... Eso no hay duda, ni en ciencias sociales ni en experimentales. Pero ¿Suspenden muchos? — Joaquín Urias (@jpurias) 10 de septiembre de 2018

Planteate lo siguiente: para que suspendan muchos, tienen que haber muchos malos estudiantes pero...la gran mayoría de alumnos de máster son buenos pq todos ha conseguido terminar y aprobar una carrera. — Phoenix (@BlackPhoenix___) 10 de septiembre de 2018

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard