"El listo de turno": la petición de un hombre a una mujer que indigna en redes

Una usuaria de Twitter ha compartido una conversación que ha tenido con un hombre a través de redes sociales con un propósito sexual: recibir fotos.

"El liste de turno", ha escrito @AitanaLlorensB, que ha adjuntado una captura en la que se puede leer cómo ha intentado conseguir fotografías.

"No tienes que tener miedo de subir las fotos que quieras. Yo soy aliado y me puedes mandar las fotos que quieras para desahogarte, no veo nada sexual en ellas", le dice este hombre.

Su denuncia ha recibido el apoyo de las redes y más de 27.000 personas han dado a 'me gusta' a la publicación. Además, más de 6.300 la han retuiteado.