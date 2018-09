Fran Rivera sorprende en 'Espejo Público' con sus palabras sobre el toro de la Vega

Este 11 de septiembre se celebra en Tordesillas (Valladolid) el polémico Toro de la Vega. Desde hace dos años, esta tradición ha cambiado y ya no se mata el toro a lanzazos durante el festejo.

El torero Fran Rivera, tertuliano de Espejo Público, ha sorprendido con sus declaraciones sobre el polémico festejo: "Como torero me gusta ver al toro en la plaza para que demuestre su bravura y no en una calle rodeado de gente".

Aunque Rivera asegura que "respeta las tradiciones" considera que el toro nace para ser toreado en la plaza. "El toreo es sangre, es gloria y es tragedia", ha afirmado.

"Por lo tanto, no estás a favor...", preguntaba Susanna Griso.

"A mí personalmente no me gusta. La respeto como todas las tradiciones pero a mí el toro me gusta verlo en la plaza", insistía.