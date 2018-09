Estalla tras lo que se vio en 'El programa de Ana Rosa': "Es brutal, es repugnante"

La presentadora de El programa de Ana Rosa, Patricia Pardo, ha estallado en pleno directo mientras hablaban de El Toro de la Vega (Tordesillas), la celebración taurina en la que hasta hace dos años se lanceaba a un toro hasta la muerte.

Pardo ha contado que el director del matinal de Telecinco la llevó a los toros para que comprobase lo que era la fiesta taurina.

"Me llevó a ver a Morante de la Puebla y casi me desmayo en las Ventas. No es que sea un anacronismo, es bestial, es repugnante, no entiendo cómo alguien puede disfrutar del dolor de un animal y como se que no le cabe en la cabeza a gran parte de este país sé que va a desaparecer", ha dicho la presentadora de su visita a la plaza de toros.

"Entonces, ¿qué hacemos?, ¿acabamos con San Fermín?", preguntaba Ana Rosa. "Sin lugar a dudas. En mi pueblo gracias a Dios no le hacemos nada a ningún animal", respondía Patricia.

La periodista se ha enfrentado a todos los tertulianos que defendían los toros. "A mí me parece muy bien que hayan prohibido matar al toro de la Vega, pero es verdad que estamos consumiendo carne", aseguraba Ana Rosa.