Un violador que se declaró transgénero para ir a una cárcel de mujeres, acusado de abusar de varias presas

tUn hombre transgénero que adoptó el nombre de Karen White, que se encontraba en detención preventiva en una cárcel de mujeres por tres violaciones que había perpetrado como hombre, ha sido ahora acusado de asaltar sexualmente a varias reclusas, aprovechando su cercanía. Lo cuenta la BBC.

Bajo su anterior nombre, Stephen Wood ya había cumplido una pena de año y medio de cárcel por conducta obscena contra un menor. A pesar de no haberse sometido a un cambio de sexo en el quirófano y conservar aún sus genitales masculinos, las autoridades de Reino Unido aceptaron enviarla a una cárcel de mujeres (la de New Hall, en el norte de Inglaterra) para cumplir con el resto de su condena, poniendo en práctica las directrices gubernamentales y de ONG de defensa de los derechos humanos que recomiendan que el sitio de reclusión de presos coincida con el género que expresan y no con el fijado supuestamente en el nacimiento. White, de 52 años, se viste como una mujer y usa maquillaje, se autodefine como transgénero y dice sentirse como una mujer más, por eso insistió en estar en esta prisión.

Ahora ya ha admitido dos de cuatro acusaciones por incidentes que ocurrieron entre septiembre y noviembre del año pasado y que involucran acoso sexual, toque indebido, exhibición de sus genitales y comentarios inapropiados sobre sexo oral.

El caso ha reabierto de nuevo el debate: ¿dónde es mejor encarcelar a un transgénero? Cuando Karen White compareció en julio frente al tribunal de magistrados en la ciudad de Leeds declaró que no había asaltado a las reclusas, porque no le atraían las mujeres, y que sufría además de disfunción eréctil. No obstante, una de las violaciones por las cuales fue condenada sucedió cuando estaba en su etapa de transición de hombre a mujer.

El Ministerio de Justicia se ha disculpado por no tomar en cuenta el historial de ofensas de White y ha afirmado que está revisando sus procesos de evaluación de estos casos. Un portavoz del Servicio Carcelario expresó a la BBC que "aunque velamos por manejar con tacto y de acuerdo a la ley a todos los prisioneros, incluyendo los transgénero, tenemos claro que la seguridad de todos los presos debe ser nuestra absoluta prioridad".

