El abogado de Willy Toledo, tras su detención: "No me han dejado hablar con él"

Las declaraciones y las reivindicaciones tras la detención de Willy Toledo siguen creciendo. Esta vez ha sido su abogado Endika Zulueta, quien ha intervenido en el acto por la libertad de expresión que ha tenido lugar en el Teatro del Barrio y ha declarado ante los medios. El letrado llegó al evento cerca de las 23:30 de la noche desde la comisaría donde está retenido el actor. "No me han dejado hablar con él, ni sé cómo está. Hay que pedir una orden al juzgado de guardia para que me autorice a hablar con mi cliente, algo inaudito ya que hablar con el abogado es un derecho recogido en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", ha detallado.

Zulueta ha recalcado que estará junto a su cliente en los juzgados este jueves a las 10:00h cuando tenga que prestar declaración ante el juez. "Lo sorprendente no es que se le haya detenido, sino el motivo que no es otro que emitir una opinión en Facebook", ha señalado, "es normal que le hayan detenido porque no ha prestado declaración en dos ocasiones".

Sin embargo, el abogado ha recalcado que la detención de Toledo ha sido excesiva ya que la policía conocía su domicilio y dónde iba a estar a lo largo de este miércoles y le han detenido a las 16:00h. "Le han detenido para declarar mañana por la mañana y va a estar privado de libertad 20 horas cuando la Ley recoge el mínimo tiempo posible. Con que le detuvieran a las 9 de la mañana era suficiente", ha añadido.

El abogado ha indicado que el Código Penal protege a los mayores poderes de la sociedad y no la libertad a la que se refieren las leyes: "Lo que nos debe a hacer llamar a la reflexión es que el Código Penal no llama a proteger los sentimientos religiosos. Se protege la libertad religiosa, no por ser religiosa, sino por ser libertad".

"Nuestro Estado carece de carácter democrático y criminaliza el pensamiento como un Estado autoritario, algo que debió terminar hace 40 años", ha recalcado. "Se está criminalizando la libertad de expresión y los que tenemos una mínima responsabilidad y sensibilidad con la defensa de estos derechos no podemos quedarnos callados [...] Defender estos derechos y defender a Guillermo Toledo es defendernos a todos y a todas", ha concluido el letrado.