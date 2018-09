El durísimo mensaje de Javier Bardem contra Montoro en 'El Hormiguero'

Javier Bardem y Eduard Fernández fueron a divertirse a El Hormiguero (Antena 3) en la noche del martes. Los actores fueron a promocionar Todos lo saben, una de las películas que optaba a representar a España en los Oscar pero que finalmente se quedó en el camino.

Cristina Pardo se estrenó en esta nueva temporada con una sección en la que repasaba momentos muy significativos de políticos españoles: de Zapatero a Rajoy pasando por Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda.

"Aquí no tenemos a nuestro Depardieu, aquí hay actores famosos españoles que no pagan impuestos", decía el exministro en un vídeo que no sentó demasiado bien al ganador del Oscar por No es país para viejos.

Bardem no se resignaba a responder y lo hacía con dureza: "Lo que dice ese señor es una de esas mentiras que se crean para formar la imagen de que uno no paga impuestos aquí... mentira. Llevo pagando impuestos aquí desde que empecé a los 17 años, sólo dos veces, como tuve que trabajar fuera, tuve que hacer la doble imposición, que pagas aquí y allí".

Y sentencia: "Esa acusación fue muy fea".