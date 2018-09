La confesión de Javier Bardem y Eduard Fernández sobre su escena borrachos

Este viernes llega a los cines Todos lo saben, motivo que llevó a sus protagonistas, los actores Javier Bardem y Eduard Fernández, a visitar El Hormiguero (Antena 3) este martes. Pablo Motos tuvo curiosidad por una escena en concreto que ambos comparten y en la que sus personajes están borrachos.

"¿Era todo actuación o hubo algo de...?", comenzó a preguntar cuando Bardem le interrumpió con un contundente "Estábamos mamados" que hizo reír al público. Sin embargo, inmediatamente después reconoció que no bebe alcohol, por lo que cogía una cerveza sin "y hacía un trabajo sensorial". "Me ponía la cervecita y me recordaba cuando yo he estado en esas lindes", añadió.

"No era fácil, porque fueron diez días de rodaje y tenías que mantener ese estado", puntualizó. Fernández aseguró que el cansancio también les ayudaba, porque "eran muchas horas" y "de noche".

"Recuerdo que Asghar [Farhadi, el director de la película] en una escena en la que hablo por teléfono me cambió una frase y no había manera", rememoró. El truco de Fernández, al ver que le era imposible decirla, fue apuntarla en un papel que dejó en una nevera que aparecía en la escena. "¡Siempre había alguien que me la tapaba! Entonces, como llevaba un cebollón del copón, decidí que no se entendiera nada", afirmó imitando una frase ininteligible.