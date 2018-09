La reflexión de Jabois tras la dimisión de Montón que te vendrá a la mente cada vez que veas a Casado

El periodista Manuel Jabois ha recordado —en la Cadena Ser— al líder del PP, Pablo Casado, que tras la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad por las presuntas irregularidades en su máster, el PP "corre encima de un caballo cojo".

En este punto, Jabois ha opinado que, a partir de ahora, "cada vez que aparezca —Casado— veremos no un candidato, sino un recordatorio de todo lo que hay que corregir en la política y en la universidad española".

Hay dos aspectos interesantes del caso Montón: el primero tiene que ver con el PSOE celebrando la dimisión porque ellos sí dimiten y los demás no; eso lo tenemos que celebrar los españoles, el partido lo que tiene que hacer es pensar a quien ha puesto ahí para verse en semejante bochorno. Nos hemos acostumbrado tanto al 'aquí no ha pasado nada' que corremos el riesgo de hacer héroes a quienes reconocen que pasa algo y dimiten. El segundo aspecto es el PP y su presidente, Pablo Casado. Desde ayer corre encima de un caballo cojo y, desde ayer, cada vez que aparezca veremos no un candidato sino un recordatorio de todo lo que hay que corregir en la política y en la universidad española.