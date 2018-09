Las 7 claves del último discurso de Juncker sobre el Estado de la Unión

A ratos agotado a ratos intenso, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha pronunciado este miércoles el que ha sido su cuarto y último discurso sobre el Estado de la Unión Europea. Comienza un curso complicado: se acaba la legislatura y la mirada está puesta ya en las próximas elecciones europeas, que se celebrarán en mayo. Por eso Juncker no quiere hablar todavía de "legado": queda mucho por hacer. El líder europeo, que está al frente de la Comisión Europea desde 2014, ha tratado los pilares básicos de la "multicrisis" que es evidente que vive el bloque. Juncker vino al mundo en una Europa marcada por la Segunda Guerra Mundial y, como apóstol de la integración europea, se ve como un heredero de los padres fundadores, aunque haya tenido que rebajar su visión federalista ante los Estados nacionales y el euroescepticismo. Su credo, como informa la agencia Afp, deja clara la guía de su política: "Europa es capaz de grandes cosas cuando sabe unir sus fuerzas y sus energías".

Con esta filosofía ha ido desengranando su discurso, que te resumimos en estas 7 claves.

1.- Quiere reforzar las fronteras exteriores de la UE con 10.000 guardias adicionales para 2020 y acelerar los retornos de los inmigrantes que no tienen derecho a permanecer en territorio europeo.

2.- Mensaje a Reino Unido: Juncker ha recalcado que los británicos no pueden elegir en qué partes del mercado único puede permanecer tras abandonar la Unión Europea (UE) en marzo de 2019. "Alguien que abandona la Unión no puede estar en la misma posición privilegiada de un Estado miembro. Si dejas la Unión, ya no formas parte del mercado único y desde luego tampoco de las partes que tú decidas", ha precisado.

3.- La Comisión Europea (CE) propondrá normas para evitar injerencias extranjeras en elecciones democráticas en el territorio de la Unión Europea (UE). Las posibles injerencias extranjeras en esos comicios, en particular de Rusia, son una preocupación constante para el Ejecutivo comunitario y la Eurocámara, que temen que se reproduzcan fenómenos como el de la consultora Cambridge Analytica en las elecciones estadounidenses de 2015, en las que obtuvo su victoria Donald Trump.

4.- Quiere crear una "nueva alianza" con África que ayude a canalizar las inversiones hacia ese continente y fomente la creación de empleo, con una meta de 10 millones de nuevos puestos de trabajo en cinco años.

5.- Ha anunciado que el Ejecutivo comunitario presentará antes de fin de año propuestas para reforzar el papel del euro frente al dólar estadounidense en los mercados internacionales. Juncker ha considerado "aberrante" que el Viejo Continente pague el 80% de su factura energética en dólares cuando solo el 2% de sus importaciones de energía proceden de Estados Unidos y también ha lamentado que las empresas europeas deban comprar aviones fabricados en el club comunitario pagando en la divisa de la primera economía mundial.

6.- Ha abogado por decir "no a los nacionalistas que detestan al diferente, los nacionalistas que solo buscan culpables en vez de buscar soluciones que nos permitan vivir mejor juntos".

7.- Ha llamado a suprimir el cambio de hora en la Unión Europea, aunque ha dicho que quienes deben tomar esa decisión son los países, que son los que tienen competencia.