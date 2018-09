Los espectadores cargan contra 'El Hormiguero' por lo ocurrido con David Guetta

David Guetta ha pasado por El Hormiguero en medio de la polémica por la cancelación de su concierto de Santander el pasado 28 de julio.

Los espectadores han llenado la etiqueta #DavidGuettaEH de reproches tanto al músico como al programa por no abordar el tema.

Aunque Motos no se lo haya preguntado, el músico sí ha comentado este miércoles unas lo que ocurrió en Santander en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Guetta ha asegurado que no tiene "problema en ir a los tribunales" ante la postura de los promotores. Preguntado sobre el anuncio de la promotora de que todavía no había devuelto la totalida de su caché y de que estudiaría reclamar daños, Guetta ha asegurado que "no es verdad" y le resulta "ridículo".

"Es una locura pero estoy feliz de poder hablarlo, porque he estado recibiendo mensajes en Instagram de gente enfadada y no lo entendía", ha aseverado el dj francés.

Guetta ha reconocido que la cancelación de un concierto no es su "estilo" y asegura que sólo ha cancelado dos actuaciones en su carrera pero que en el caso de Santander, el avión "no funcionaba". "Esperé dos, tres y cuatro horas, pero no pudo ser", ha añadido.

Y defiende que él recibe dinero del promotor, no de los asistentes al concierto: "El dinero que la gente paga no va para mi, solo lo que fija el promotor: me da igual que vayan diez o mil personas". Y defiende que si no trabaja, no le pagan.

Por ello, defiende que si no trabaja, no le pagan. "Lo puedo enseñar en un papel, pero no sabía que estaban diciendo que no he pagado, porque es ridículo: a mi que me va a cambiar, si doy 100 o 150 fiestas al año", ha matizado.

"Pero esa información loca de que solo he pagado parte del dinero...voy a llamar a mi manager. Ahora lo he entendido y por mi no hay problema en ir a los tribunales", ha aclarado.

Muchos de los espectadores que desconocían las explicaciones de Guetta han cargado contra el programa por no abordar el tema de Santander.

#DavidguettaEH por lo menos apareció por el Hormiguero porque en Santander ni se le vio... Vaya cara más dura!!! — cucurucho (@cucurucho74) 12 de septiembre de 2018

Creo que a #DAVIDGuettaEH le van a hacer una estatua en Santander. — Basojaun🦍🍻 (@cuerdodeatar) 12 de septiembre de 2018

Ah vale, no vino a Santander porque tenía contracturado el cuello... bajar precios? JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJAJAJA #davidGuettaEH — 《...خيما...》 (@GemaJM86) 12 de septiembre de 2018

Por lo q leo #davidguettaeh aprendió a decir 'no' unas horas antes de ir a Santander. Estaría bien q hablaras con tus colegas para q les devuelvan la pasta a los q se quedaron esperando, no todo es Ibiza coleguilla 😁 — Fco. Javier Lopez (@flopez_es) 12 de septiembre de 2018

#DavidGuettaEH dejaste a mucha gente colgada después de haber pagado un pastón por verte, #Santander no se lo merece — Cristina G. Bóo (@Tiare_md) 12 de septiembre de 2018

Se un poco profesional y da explicaciones de que paso en Santander, nos debes una explicación! @davidguetta #DavidGuettaEH #DavidJetta — Marcoos Loopez (@MarcosAmide) 12 de septiembre de 2018

#davidguettaeh Ojalá su castellano sea suficiente para explicar por qué dejó tirados a más de 10.000 personas en santander — Jose Maria (@280Ch2) 12 de septiembre de 2018

Querido @PabloMotosTV aprovecha la ocasión en @El_Hormiguero para preguntarle a @davidguetta por qué dejò tiradas a miles de personas este verano en #Santander jugando con la ilusión de una ciudad como esta...Eso un profesional de verdad no lo haría nunca. #DavidGuettaEH pic.twitter.com/fOvWmE5eHX — Jesús Mazón (@jesus_mazon) 12 de septiembre de 2018