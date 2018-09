A la pregunta de si el "ritual" se produjo más de una vez, Paul McCartney responde: "Creo que fue solo una vez. Quizás dos. No fue para tanto. Ya sabes, eran la clase de cosas a las que no les dabas muchas vueltas. Simplemente éramos un grupo".

KEYSTONE FEATURES VIA GETTY IMAGES Los Beatles, preparados para tocar su tema 'Hello, Goodbye' en Londres en 1967.

En respuesta a la pregunta sobre qué ocurría realmente en las giras del grupo y sobre si había orgías, Paul McCartney responde: "No había orgías, que yo sepa. Había encuentros sexuales 'celestiales' y grupales. Eso fue lo más parecido. Verás, es mi perspectiva, porque a mí no ve van mucho las orgías. Personalmente, no quiero que haya nadie más ahí. Eso lo fastidia. Diría que nunca he llegado a participar en una orgía. No me seduce la idea".

Y prosigue: "Sí que hubo una vez en Las Vegas cuando el tío de la gira, un organizador, nos dijo: 'Colegas, os vais a Las Vegas. ¿Queréis una prostituta?'. Y respondimos todos: '¡Sí!'. Yo pedí dos. Lo conseguí y fue una experiencia maravillosa. Pero eso es lo más cerca que he estado nunca de hacer una orgía".

"Creo que los chicos, que estaban en la habitación de al lado, quizás pidieron algo más que no entraba en el menú, así que imagino que es eso a lo que se refería John; sí, fue una bacanal. Creo que John era un poco más de ese estilo, porque, remontándonos más atrás, recuerdo que conoció a una mujer en un club y se fueron a casa de ella porque la mujer, que estaba casada, adoraba a John y quería practicar sexo con él, y así ocurrió, pero John descubrió que el marido estaba mirando. Eso se consideraba muy pervertido en aquella época", desvela McCartney en la entrevista.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Estados Unidos y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.