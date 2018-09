Susanna Griso carga contra una marca de productos adelgazantes que usa su imagen

Susanna Griso está cabreada, muy cabreada, y ha decidido compartir su enfado con sus seguidores de Instagram. La presentadora de Espejo Público (Antena 3) ha arremetido este miércoles contra una marca de productos adelgazantes que está usando su nombre para promocionarse.

Mediante una supuesta entrevista, en un medio del que no se da nombre, Griso habría contado las bondades de ese producto, que se ha convertido en su secreto para "tener un cuerpo delgado y perfecto con 48 años... sin seguir una dieta o hacer ejercicio". Para sostener la información, la web incluye además una foto del antes y después de la presentadora.

Claro que lo que aparece como el supuesto antes es una foto actual (de 2017) y lo que es después es una foto un poco menos reciente (de 2010)...

"Alucino con este tipo de campañas que se inventan dietas milagrosas que, según cuentan, he seguido. Falsean la entrevista, falsean mi cuerpo con Photoshop y encima dicen que me inspiro en una tal Kardashian. Intento contactar con la empresa y está en China. Imposible pararlo. Es la tercera vez que me pasa".