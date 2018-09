Colau afirma que le ofrecieron acabar la carrera de Filosofía de "forma fácil"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha explicado que cuando entró en política le ofrecieron "acabar la universidad fácilmente", lo que rechazó "sin pedir detalles".

Colau, a le que le faltan unos créditos para terminar la carrera de Filosofía, ha explicado en una entrevista en TV3 que "una alta directiva de una multinacional" que no la "conocía de nada", con "espíritu maternal", le dio a entender que la podía "ayudar a hacer esas asignaturas" para que pudiese presentar su currículum con la licenciatura terminada.

Ada Colau: "No voldria que passi a la universitat el mateix que al món polític, on hi ha hagut impunitat amb qui robava" #ElsMatinsTV3

