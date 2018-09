Como dirían los fans de Juego de Tronos "está llegando el invierno" y con ello el final de la exitosa serie de HBO. Los seguidores esperan un desenlace, que según sus protagonistas puede ser muy desconcertante. Al menos se deduce de lo que dice Kit Harington, que da vida a Jon Nieve en la serie. El actor ha contado en una entrevista en la MTV que el final de Juego de Tronos no va a dejar indiferente a nadie.

"No todo el mundo estará contento con el final", ha señalado el intérprete, quien ha recordado que los desenlaces de sus series favoritas nunca fueron de su agrado. "Los Soprano, Breaking Bad o The Wire y terminan de una forma que no resulta satisfactoria", ha confesado. "Creo que una producción que se ha alargado durante tantos años es algo muy difícil de terminar".

Las advertencias de Harington se suman a otras de sus compañeros de reparto como Sophie Turner (Arya Stark) o Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), que ya han aportado algunos detalles de cómo podría acabar la serie. Todos coinciden en que va a dar mucho que hablar. Y conociendo la trayectoria de la producción, los seguidores se preguntarán "¿cuántas muertes quedan?". Para saberlo habrá que esperar a 2019.