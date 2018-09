La monja dominica argentina afincada en Cataluña Lucía Caram, a quien el mismísimo papa Francisco le dijo a finales de 2016 que siguiese "armando lío", ha calificado de "triste" e "injusto" que se detenga al actor Willy Toledo, quien estaba en busca y captura por no presentarse a declarar en dos ocasiones por una denuncia por supuesta vejación de los sentimientos religiosos.

Me parece triste e injusto la prisión de Willy Toledo. No me gustaron sus afirmaciones,pero no creo que el ojo por ojo sea la postura evangélica. La cárcel en todo caso para los corruptos, los que dejan morir en el mar a los que huyen de la guerra,a los"mastirosos"y explotadores