Pedro Sánchez hará pública su tesis doctoral este viernes

Pedro Sánchez hará pública este viernes su tesis doctoral que, en las últimas horas, ha generado una importante polémica después de que el líder de Ciudadanos acusara al presidente del Gobierno de ocultar ese trabajo académico. Horas después, el diario ABC publicaba que Sánchez copió párrafos enteros en la tesis sobre "diplomacia económica española" que leyó en noviembre de 2012 en la Universidad Camilo José Cela, de la que era profesor.

Las informaciones aparecidas en algún medio de comunicación que sostienen la existencia de plagio en la redacción de mi tesis doctoral son rotundamente FALSAS.

Emprenderé acciones legales, en defensa de mi honor y dignidad, si no se rectifica lo publicado. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 13 de septiembre de 2018

De la tesis que, pese a lo que explicó Sánchez en el Congreso, no se puede consultar online, sólo existe una copia en papel depositada en la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela. Sólo se puede leer si se acude allí en persona y se toman notas sobre la obra de casi 400 páginas. No está permitido sacarla del recinto, ni hacerle fotocopias y fotografías.

Para zanjar las dudas que existen sobre la tesis, Sánchez ha decidido dar permiso para su digitalización y, por tanto, se podrá consultar online desde este viernes.

🔴 @carmencalvo_: "La tesis estará en su total integridad textual para que no tenga que ir nadie, de uno en uno, a verla"



— 24h (@24h_tve) 13 de septiembre de 2018

El presidente ha anunciado la digitalización de su trabajo académico en un post de Facebook y ha defendido su trabajo académico: "Hice la tesis, cumplí con todos los pasos marcados por la ley, la defendí ante un tribunal, publiqué las aportaciones de la investigación en revistas académicas y en un libro generalista".

El líder del PSOE achaca la polémica al PP porque asegura que "quienes gobernaban hace cien días no han asumido que hoy son oposición. A falta de un proyecto político sólido, y ante la ausencia de propuestas que convoquen a la mayoría social del país, el conservadurismo y el neoconservadurismo, se han unido en una campaña de desprestigio hacia mi persona. No asumen que perdieron la moción de censura. Que ya no gobiernan. Y que se está conformando un espacio alternativo de gobierno progresista".

