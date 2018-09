Se hace pasar por Blanca Suárez en WhatsApp y la escatológica conversación ya es viral

El cómico David Suárez ha vuelto a hacer de las suyas. El creador de Famosos y una vieja es colaborador de Vodafone Yu, el programa de Dani Mateo en Los 40, y para su sección ha gastado una broma que se ha viralizado en redes.

Suárez ha contado que un joven de 15 años le pidió por correo electrónico el teléfono de la actriz Blanca Suárez, protagonista de Las Chicas del Cable (Netflix). El cómico le dio su propio teléfono y comenzó una hilarante y escatológica conversación de WhatsApp.

En un momento de la conversación, el cómico, haciéndose pasar por Blanca Suárez, le dice al chico que "estaba cagando" y que ha llenado todo el baño de sus propios excrementos y que necesita su ayuda.

El chico duda en un primer momento pero después llega a coger una espumadera de su casa y se planta en Atocha para ir hasta donde estaba supuestamente Blanca Suárez.

El hilo de Twitter recopilando la conversación tiene miles y miles de retuits en menos de 24 horas.

Me llegó un mail de un tío que me preguntaba si tenía el número de Blanca Suárez. Yo le di mi número y me hice pasar por Blanca. Esto fue lo que pasó. Abro hilo. pic.twitter.com/KRACTFGsjR