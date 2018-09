"¿Quién es más rápido, el tren o un tractor?". No, no te creas que la respuesta es tan clara y evidente. No si el tren va por unas vías tan precarias como las que cruzan Teruel.

La plataforma Teruel Existe ha lanzado un vídeo en Twitter en el que denuncia esta situación, unas imágenes tomadas en la línea de Alta Velocidad Zaragoza-Teruel, a la altura de Navarrete del Río. "Ésta es la España de dos velocidades", se lamenta.

En ellas se ve un tractor (cargado con un apero agrícola y que tiene más de 10 años de antigüedad) que circula por la carretera de Caminreal a Navarrete del Río, paralela a las líneas del tren, que en ese momento realiza el recorrido entre Valencia y Zaragoza. La insólita imagen demuestra en apenas un minuto lo grave de la situación, con música que parece sacara de un documental de animales, de esos que muestran peleas épicas por la vida. Al parecer, ese tramo está limitado a 30 kilómetros por hora debido al mal estado de las traviesas, algo que sucede en numerosos puntos más de la red, añaden.

¿Quién es más rápido el tren o un tractor ?Descúbrelo en éste video grabado en la línea de «Alta Velocidad» Zaragoza-Teruel (Navarrete del Río). Ésta es la España de dos velocidades. Continúa ....en el siguiente tuit. #despoblación#NoPierdaselTren pic.twitter.com/QPW5LYZloc — Teruel Existe. Movimiento ciudadano (@TeruelExiste_) 12 de septiembre de 2018

Advertimos al Ministerio de Fomento y a su Ministro @abalosmeco que la próxima carrera con el ferrocarril de Alta Velocidad entre Zaragoza y Teruel lo haremos con una burra, que el tractor nos parece que corre mucho. @isauralealf @fomentogob #NoPierdaselTren #SalvemosTeruel pic.twitter.com/rk0OBsRS9T — Teruel Existe. Movimiento ciudadano (@TeruelExiste_) 12 de septiembre de 2018

Según añade El Heraldo de Aragón, "este tramo férreo fue remodelado en 2011 con la instalación de nuevas traviesas y carril, pero la plataforma siguió siendo la misma", según Teruel Existe. "En la actualidad está totalmente estropeado al haber aparecido deformaciones en la vía apreciables a simple vista que obligan a los trenes a circular a no más de 30 kilómetros por hora", añade. "Lo que hicieron en este punto fue como poner un moderno colchón de látex en un somier viejo; la plataforma sigue siendo muy mala", cita al diario Pepe Polo, miembro de Teruel Existe.

La plataforma ha difundido también un mapa en el que se localizan estas zonas de bajísima velocidad, que ralentizan cualquier trayecto.

Ésta es la situación de la línea Zaragoza - Teruel - Valencia. Nuestra única y última oportunidad de conectarnos es la incorporación al Corredor Cantábrico-Mediterráneo. #NoPierdaselTrenhttps://t.co/h3ADuoFLVm pic.twitter.com/WH9rQbMgPz — Teruel Existe. Movimiento ciudadano (@TeruelExiste_) 13 de septiembre de 2018

