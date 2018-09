Una oleada de explosiones e incendios en EEUU por fallos en el gas afecta al menos a 39 edificios

Una serie de explosiones de gas han afectado al menos a 39 edificios en varias localidades del estado de Massachusetts (EEUU) y ya se han contabilizado de heridos, han informado las autoridades estatales.

Aunque no hay cifra oficial, una cadena local asegura que el hospital más cercano trata a seis afectados, dos de ellos "en situación crítica".

#BREAKING : Lawrence General Hospital says they are treating six patients from the gas explosion. Two are in critical condition

El incidente comenzó a las 17:00 hora local (21:00 GMT) cuando varios inmuebles en las poblaciones de Lawrence, Andover y North Andover sufrieron distintas explosiones de gas cuyo origen aún es desconocido.

Según un periodista, la compañía del gas de la zona reparó una tubería rota en Lawrence el mes pasado en la misma zona donde se han producido las explosiones.

#BREAKING : Information supplied by Columbia Gas reveals gas crews repaired a broken line in Lawrence, Massachusetts last month; gas line was repaired in area where homes exploded today.

Los medios de comunicación locales aseguran que han ocurrido más estallidos en zonas cercanas. Las autoridades informan de al menos 70 llamadas de aviso por olor a gas en distintas direcciones. La compañía de electricidad ha cortado la corriente a todos los habitantes de los tres municipios afectados.

Updated plotting of confirmed fires and explosions by MSP Watch Center. 39 locations confirmed thus far. Number will grow. New responses ongoing. Reminder: all residents of Lawrence/Andover/N Andover who have Columbia Gas must evacuate, as should anyone else who smells gas. pic.twitter.com/IwD4phgTfu