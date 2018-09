Alucina con cómo alerta sobre el huracán 'Florence' esta mujer del tiempo

El huracán 'Florence' se ha debilitado este viernes a categoría 1 con vientos máximos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora a apenas 70 kilómetros de la costa de EEUU, donde está previsto que toque tierra en las próximas horas.

Pese a la caída en la intensidad, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) ha advertido de que los vientos huracanados y la tormenta que los acompaña representan un "peligro mortal".

Las predicciones del NHC indican que Florence podría tocar tierra en las próximas 24 horas y que después atravesará las Carolinas a lo largo del fin de semana antes de enfilar debilitado los Apalaches en dirección norte a principios de la semana próxima.

Por eso, dada la gravedad de la situación, toda precaución que se tome es poca. Hay que concienciar y ahí el papel de los medios de comunicación y de sus expertos resulta clave. ¿Un ejemplo? Mira cómo explica la situación esta presentadora.

Storm surge will be a huge factor for Hurricane #Florence Check out what it might look like with @TWCErikaNavarro: pic.twitter.com/TPqTZTmiAM