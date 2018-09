El huracán 'Florence', debilitado, sigue causando "catastróficas inundaciones" en las dos Carolinas

El huracán de categoría 1 Florence continúa perdiendo fuerza mientras se mueve lentamente tierra adentro por el extremo sureste de Carolina del Norte (costa sureste de EEUU), pero está causando "catastróficas inundaciones de agua dulce" en Las Carolinas a su paso.

Lamentablemente, ya ha dejado sus primeras víctimas: una mujer y su hijo pequeño han muerto en Wilmington, Carolina del Norte, cuando un árbol ha caído sobre la casa donde estaban las víctimas, según ha informado la Policía de esa localidad. El padre del menor ha resultado herido y ha sido transportado al hospital.

WPD can confirm the first two fatalities of Hurricane #Florence in Wilmington. A mother and infant were killed when a tree fell on their house. The father was transported to NHRMC with injuries. https://t.co/FC5PAhuxig