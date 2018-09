Este viernes a primera hora el Ejecutivo ha comunicado que, según los programas antiplagio Turnitin y Plagscan, la tesis del presidente Pedro Sánchez está libre de plagio. Sin embargo, el responsable del primero de ellos en España, Lluis Val, ha querido matizar esta afirmación durante la entrevista que ha concedido a Onda Cero.

"Es muy difícil una definición homogénea de lo que es plagio. Nada es 'sí', nada es 'no', estamos en un terreno lleno de matices. Es muy difícil decir con qué porcentaje puede haber plagio. Puede haber citas mal citadas, puede haber mil factores, por lo que el programa sólo da un porcentaje de similitud con otros archivos o documentos. Tiene ser una persona la que luego determine la importancia de esa similitud, pero con un 13% puede haber plagio. Cuanto más alto el porcentaje, sí que es cierto que hay que investigar más ese documento, eso es una obviedad, pero hay que verlo en profundidad".

Por lo tanto Val ha insistido en que el programa no puede determinar "a ciencia cierta" ni de una forma "irrefutable ni absoluta" si se ha producido plagio, pero sí si existen textos copiados de otros trabajos o escritos dentro de su base de datos. "Es posible customizar el resultado. Por lo que sí, puede variar". Por ello, ha asegurado no ser capaz de aventurarse a decir "qué tanto por ciento es plagio o no sin ver los detalles del documento".

Lo que dice Moncloa

Según Moncloa, la tesis doctoral del presidente ha superado los análisis antiplagio de dos portales dedicados a detectar esa posibilidad.

La publicación de estos resultados se ha realizado antes de que a lo largo de la jornada se pueda acceder al texto íntegro de la tesis de Sánchez a través de internet, una vez que el presidente del Gobierno decidiese el jueves dar este paso para hacer frente a las dudas vertidas sobre la originalidad de su trabajo tanto por la oposición como por diversos medios de comunicación.

El Gobierno subraya que los análisis a los que se ha sometido la tesis "determinan el contenido original de la tesis, superando ampliamente los estudios de coincidencias". En el caso del Turnitin ha obtenido un 13%. En PlagScan ha cifrado un 0,96%, cada uno con su metodología.

Estos porcentajes se deben a las citas y referencias obligadas en la elaboración de cualquier documento de investigación que cualquier "software" casi por defecto no puede discriminar a pesar de lo avanzado de su tecnología.

Existe un amplio consenso en el ámbito académico, según Moncloa, en considerar que se trata de porcentajes normales de acuerdo a la normativa y los protocolos de verificación.

El Gobierno recalca que, teniendo en cuenta que es frecuente que los "software" de análisis de textos científicos detecten partes de trabajos como coincidencia que, sin embargo, se encuentran debidamente citados, referenciados, es importante contrastar la información y todas las referencias dándoles sentido a las mismas.

Tanto en el estudio de Turnitin como en PlagScan se han excluido los artículos de actualidad de naturaleza periodística con posterioridad a la tesis actual, la bibliografía y las fuentes con similitudes inferiores al 1%. Por ejemplo, todas las veces que se repite el título de la tesis o parte del mismo.

Se han depurado también en la medida de lo posible las coincidencias bibliográficas en las notas al pie de página, pudiéndose, con un análisis más pormenorizado, obtener en los dos "software" todavía unos porcentajes menores en coincidencias.