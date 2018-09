El vídeo de Pantomima Full sobre "ofendiditos" que arrasa tras la polémica de Rober Bodegas con los gitanos

El cómico Alberto Casado, famoso por participar en Sé lo que hicisteis (laSexta) y por formar el dúo cómico Pantomima Full junto a Rober Bodegas, ha publicado un aplaudido vídeo sobre los "ofendiditos" que en apenas unos minutos ya tenía más de 2.000 'me gusta'.

PANTOMIMA

Las parodia, que llega tres semanas después de que el miembro de Pantomima Rober Bodegas protagonizara una polémica por un monólogo con chistes sobre la etnia gitana, cimienza con Alberto Casado en la bañera haciéndose el indignado por un chiste en Twitter: "Estaba viendo Twitter antes y he visto un chiste que me ha puesto de una maña hostia", comienza:

"Me parece bien la libertad de expresión, sí, pero no creo que haga falta ofender a nadie. Y a mí ese tipo de comentarios sí me ofenden", ironiza Casado, quien afirma en su cabreado discurso que "el humor hay que hacerlo de abajo a arriba. Que te rías del débil es lamentable".

"Hay que reírse del poderoso", afirma, antes de sentenciar: "Lo preocupante es que todavía hay gente que defiende estos chistes. Que ya ves que chistes no son, que son ofensas disfrazadas".

Si quieres leer más historias como esta visita nuestro Flipboard