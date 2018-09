Rescatan este tuit antiguo de Pedro Sánchez tras la polémica por su tesis

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho pública este viernes su tesis doctoral, después de que el diario ABC publicara que había plagiado este trabajo.

Además, el Gobierno ha publicado los resultados de dos estudios sobre la tesis que afirman que supera "ampliamente" los softwares de coincidencia y determinan "el contenido original" del documento.

Esta polémica no ha evitado que se practique uno de los deportes nacionales en Twitter: rescatar mensajes antiguos del actual inquilino de La Moncloa.

Y eso ha pasado con este tuit de septiembre de 2011, anterior a que publicara la tesis en 2012, en el que pedía ayuda para "escribir unas notas sobre diplomacia económica". "¿Alguien puede aconsejarme literatura económica para leer? ¡Gracias!".

Estas son algunas de las respuestas que ha recibido el mensaje en las últimas horas:

Y solo 13 meses después esas "notas" se habían hecho Tesis Doctoral..... un mostruo el chaval. Compaginandolo con escaño en Congreso, y no se cuantas cosas mas en Bankia, ONU etc etc.... ah, y la familia!

El tiempo medio son 4 o 5 años!!!

Os toma x tontos https://t.co/rpb6trAp3I