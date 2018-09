La revista 'Hola', infusiones para adelgazar, leche para cocinar... son algunos de los elementos que incluye la bolsa-regalo de la Carrera de la Mujer de A Coruña, que se celebrará este domingo en la ciudad gallega.

El usuario @hematocritico ha mostrado el contenido de esta bolsa en su cuenta de Twitter en un tuit donde se ven los distintos productos que se incluyen, todos de las marcas que patrocinan este evento.

La consejera de Igualdad, Diversidad y Seguridad Ciudadana de A Coruña, Rocío Fraga, ha respondido afirmando que su Consejería "no participa más que garantizando la seguridad como marca la ley" y que no quiere "recordar" cómo la "pusieron" por "cuestionar" el contenido de esta bolsa.

Non vou lembrar como me puxeron por cuestionala, decir que o concello non participa mais que autorizando e garantindo a seguridade como marca a lei e como é a nosa responsabilidade.