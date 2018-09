La NASA lanza un nuevo satélite para medir el deshielo de los polos de la Tierra

La NASA lanzó este sábado con éxito al espacio el satélite ICESat-2, que servirá para analizar con alta precisión los cambios en la masa del hielo polar de la Tierra.

El satélite despegó a bordo del cohete de Delta 2 desde la base área de Vandenberg (California) a las 6.02 hora local (15.02 hora española).

"¡Vuela libre! Confirmada la separación del satélite del cohete de lanzamiento", indicó la agencia espacial en su cuenta de Twitter minutos después del lanzamiento.

Flying free! We have spacecraft separation from the @ULALaunch #DeltaII rocket. Watch as @NASA_ICE's #ICESat2 finishes its journey to orbit around the Earth as we embark on a mission to use lasers to measure the changing height of Earth's ice. Watch: https://t.co/MIVnfneKo2 pic.twitter.com/nG8yARyUec