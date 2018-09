Marta Rivera (Ciudadanos) la lía al criticar este detalle de la tesis de Sánchez

La diputada de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz está recibiendo críticas en Twitter por censurar el uso de la primera persona del plural por parte de Pedro Sánchez en su ya famosa tesis doctoral.

Lo ha hecho en respuesta al periodista Matthew Bennett, que preguntó si este uso del plural era algo "normal".

Un lector me señala el uso de la primera persona plural en la tesis de Sánchez. ¿Es normal? pic.twitter.com/jfEOYLJney

"Normal sí", dijo Rivera de la Cruz, quien agregó lo siguiente: "Ante la chapuza general, lo raro sería que no hubiese faltas en el texto. Esta lo es. Y gorda".

Normal sí: ante la chapuza general, lo raro sería que no hubiese faltas en el texto. Esta lo es. Y gorda.

Son muchos los que han respondido a Rivera explicándole que este uso del plural es absolutamente común en el lenguaje académico, que se denomina "plural de modestia" y que no se trata de una "falta".

La falta es la suya por no saber del uso habitual del plural de modestia en textos académicos. Y mayor falta por no informarse antes de tuitear. Lo suyo en una política es una verdadera falta, y enorme.

Parece que @ciudadanamartar no conoce el plural de modestia que es normal habitual en la academia. Calificarlo como falta solo puede deberse a que no ha leído un texto académico en su vida. pic.twitter.com/Zj7mqpaKjB

Entiendo que aquí preguntan si es normal o no esta práctica, pero, por favor, no contesten si no han leído un paper en su vida. Y usted es diputada, mantenga el nivel.