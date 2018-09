Sergio Carvajal habla del bajón anímico que ha sufrido tras su paso por 'Supervivientes'

El influencer Sergio Caravajal, uno de los finalistas de la pasada edición de Supervivientes (Telecinco), acaba de revelar el motivo por el que ha estado un poco desaparecido de la escena pública y de las redes sociales tras su salida del concurso.

"Hace poco pasé una de las peores etapas de mi vida, tanto por temas familiares como por presión social. Ese es el motivo por el cual no he sido tan regular en redes sociales. Comía fatal, empecé a fumar después de mucho tiempo, supongo que sufrí ansiedad y algo de depresión. Quería ser honesto con vosotros y no encontraba el momento", escribió junto a una foto en las Stories de Instagram.

El declive anímico de Carvajal comenzó en la recta final del concurso, cuando perdió la funda de un diente y se vino abajo. En aquel momento nadie le entendió y, de hecho, su excesiva preocupación por el aspecto físico le costaron numerosas críticas tanto entre sus compañeros, como en el plató de Telecinco y en las redes sociales.

Sin embargo, Carvajal asegura que a pesar del bache ya se encuentra bien: "Ahora estoy feliz, con ganas de comerme el mundo, volver a hacer deporte, comer sano, hacer fotos, viajar y trabajar".

"Las redes sociales pueden ser lo mejor y lo peor a la vez. La gente es increíble, pero también muy mala", ha señalado.

El influencer ha reconocido que le ha costado quedarse con lo bueno, pero que lo está consiguiendo. También ha dado las gracias a sus fans "por esos likes valorando mi trabajo".

"Lo importante de caer es saber levantarse y ha llegado el momento. No podemos evitar que nos pasen cosas malas pero lo que marca la diferencia es cómo las afrontamos", ha concluido su mensaje.

