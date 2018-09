Albert Rivera, sobre la tesis de Pedro Sánchez: "Hay indicios de fraude"

Pese a que los programas de detección de plagio descartaron prácticas irregulares en la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la polémica por este asunto sigue dando juego a la oposición.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha concedido una entrevista al periódico ABC, que el pasado jueves acusó de "plagio" a Sánchez.

En dicha entrevista, Rivera acusa a Sánchez de mentir en el Congreso al decir que se podía consultar su tesis y afirma que "hay indicios de posible fraude". "Muchos pensamos que en esa tesis puede haber fraude", afirma el líder de Ciudadanos, quien cree que "cuando uno hace una tesis doctoral, y con un 'cum laude' de nota, lo que suele hacer es publicarla, explicarla y utilizarla desde el punto de vista académico". "Es muy sospechoso", agrega.

Según Rivera, Sánchez tiene que contestar a "tres preguntas":

"La primera duda es la autoría: ¿la hizo él o se la hizo un «negro»? Hay informaciones periodísticas sobre que podía haberla hecho otra persona. Segundo: si hay plagio, como dice ABC y otros medios, es muy grave. Ha habido dimisiones políticas, él mismo lo recordaba en la tribuna, en muchos países por plagiar una tesis doctoral. Y tercero: si hay trato de favor en el tribunal, si hay una relación política o personal con los que le evaluaban. ¿Los que le pusieron "cum laude" tenían una relación con Sánchez? ¿Sí o no?"

Además, el líder de Ciudadanos considera que Sánchez "ha perdido los papeles" y le acusa de "amenazar" a los medios de comunicación. "Llevo en política más de una década y no había visto una cosa semejante", asegura.

De la polémica sobre su currículum, que tuvo que modificar tras informar la Universidad Autónoma de Barcelona que Rivera no era doctorando, Rivera dice que es una "campaña" para "meter a todos en el mismo saco" y que se intenta "generar" una "polémica". "Yo nunca he dicho que soy doctor, porque no lo soy. No soy como Sánchez, no necesito sacarme tesis doctorales exprés", afirma Rivera, quien dice que la modificación de la Universidad Autónoma fue un "matiz".