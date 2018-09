Ciudadanos sigue dándole vueltas al tema de la tesis de Pedro Sánchez. Si en una entrevista en ABC, su presidente Albert Rivera aseguraba que "hay indicios de fraude" en la tesis del presidente del Gobierno, horas después era el líder de la formación naranja en Madrid, Ignacio Aguado, el que insistía.

En declaraciones a los medios de comunicación desde la sede del Ayuntamiento, Aguado se ha preguntado lo siguiente: "La propia Moncloa ha reconocido que hay un 13% de plagio en la tesis, ¿cómo le explico yo a mi hijo que copiar un 13% del examen está bien?".

Unas palabras que ha recogido la cuenta de Twitter de Ciudadanos en Madrid y a las que ha respondido la actriz Anabel Alonso, muy activa en esta red social, que ha hecho la siguiente reflexión: "No te lo vas a creer, pero seguro que más de un 13% de lo que ponga tu hijo en el examen viene en algún libro. Mejor dile que se lo invente todo".

No te lo vas a creer,pero seguro que más de un 13% de lo que ponga tu hijo en el examen viene en algún libro. Mejor dile que se lo invente todo. https://t.co/vIGrb51ZLP

Una contestación muy aplaudida que ha logrado casi 300 retuits y más de 700 'me gusta' en apenas un par de horas.

No te molestes, Anabel. Ni siquiera entiendo como Le dió la neurona para poner el símbolo del tanto por ciento.

Cómo te pasas, Anabel! 😂😂 No ves que hay quien no lee libros y no te va a entender, mujer? 😂😂😉