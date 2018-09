Natalia Ferviú habla en 'Socialité' sobre su sonada salida de 'Cámbiame'

Natalia Ferviú, ha hablado por primera vez para las cámaras de Socialité (Telecinco), sobre su sonada marcha de Cámbiame después de una bronca que tuvo con Paloma González y que acabó con la estilista llorando y mandado a todos a "tomar por culo".

El detonante de su salida fue que, en aquel rifirafe, su amigo Pelayo Díaz no se puso de su lado.

Tras siete meses sin decir ni una palabra sobre lo ocurrido, los reporteros del programa de María Patiño la encontraron en la Vogue Fashion Night Out de Madrid y se sinceró acerca de la factura que pasó aquella trifulca a su amistad con Pelayo Díaz.

"Hay heridas que ahí están y yo le deseo que le vaya muy bien, pero creo que de momento es mejor que él esté por su lado y yo por el mío", contó.

Ferviú explicó que para ella, lo más importante "es apostar por los amigos y en la tele no todo vale, no para mí".

Aunque la estilista admitió que le hubiese gustado que todo hubiese sido de otra forma, reconoce que explotó porque había cosas que no le hacían sentirse bien. "Explotar en televisión y que te vean llorar es una mierda, pero así fue como lo sentí y no me arrepiento de haberme ido".

"Podría haber pasado un día antes o un día después, pero fue en ese momento porque me vi en una situación injusta. Me vi un poco acorralada y sobre todo, me vi haciendo un tipo de televisión con el que yo no me siento cómoda. Yo lo respeto pero hay que valer para eso y yo... no", aseguró.

Ferviú argumentó que no le interesa la tele ni exponer su vida. "Quiero estar lejos de todo esto porque no me interesa hacer este tipo de carrera. [...] A mí me gustaría que se me reconociese por mi talento y por mi trabajo que es lo que he hecho siempre. No me veo como un personaje", concluyó.