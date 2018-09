Llegaron tarde, pero dejaron huella. Francisco Marhuenda, director de La Razón, y Javier Sardà protagonizaron ayer sábado uno de los momentos más tensos de la historia de LaSexta Noche en una acalorada bronca que acabó con insultos y casi acaba con la paciencia de su presentador, Iñaki López.

"Pero aquí a qué venimos, ¿a hacer el payaso?", preguntó Marhuenda en pleno debate sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el máster de Pablo Casado, líder del PP.

Lo hizo después de que le interrumpieran varias veces y provocó, con su pregunta, la ira de Sardà. "¡Ya estamos insultando!", contestó el periodista catalán, que se levantó gesticulando y reprochó a Marhuenda que empezara "a insultar" cuando "sale el tema de Casado".

"Tu mala educación, tu mala educación", contestó Marhuenda, a quien Sardà gritó: "¡Payaso tú!".

"Vamos a tranquilizarnos", trataba de templar gaitas López, que quiso dar voz a un grupo de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos que se encontraban en el plató para hablar sobre el asunto del que versaba la tertulia.

Pero no había manera. "El que se queda sin hablar soy yo", se quejaba amargamente Marhuenda. "Paco, no, no, no", le intentaba tranquilizar López. "Con las cosas que hace Sardà", insistía el director de La Razón.

"Nos llamas payasos, nos llamas payasos", le espetaba Sardà, que recibió este calificativo de Marhuenda: "Eres un bocazas, de verdad".

"Payaso y bocazas", enumeraba Sardà, mientras Marhuenda añadía: "Y maleducado".

"Javier, Javier, te lo ruego, te lo pido yo, escuchamos a los alumnos", intentaba reconducir el asunto López.

"No he dicho payaso, he dicho hacer el payaso", matizaba Marhuenda. "Me parece que podemos suspender el debate sobre Casado si no lo sabemos hacer educadamente", amenazaba el presentador. "Hay nervios, hay nervios", agregaba Sardà, en lo que parecía ya un diálogo de sordos.

Finalmente los alumnos pudieron hablar y las aguas volvieron a tranquilizarse, aunque no sabemos cuántos años de salud le quitó este trance al pobre Iñaki López.

