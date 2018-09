Es una de las jóvenes promesas demócratas que quieren plantarle cara al presidente de EEUU, Donald Trump. Y, aunque ha tenido que emplear un aspecto personal doloroso, vaya que si ha conseguido el efecto que buscaba: dejar, una vez más, en evidencia al líder estadounidense. Alexandria Ocasio-Cortez, de 28 años y origen puertorriqueño, hizo historia el pasado mes de junio al derrotar al poderoso y veterano congresista Joe Crowley, conocido como "el rey de Queens". Este fin de semana ha querido dejar claro que no va a callarse.

Todo comenzó cuando, el pasado jueves, Trump publicó un muy criticado tuit en el que negó que 3.000 personas hayan muerto a consecuencia del huracán María. En su mensaje, el presidente rechazó un reciente estudio de la Universidad George Washington, financiado por el gobierno, que concluyó que 2,975 personas murieron en la isla tras el paso de la tormenta y también afirmó que los demócratas exageraron intencionalmente el número de muertos para hacerlo "lucir lo peor posible" ante el público.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de septiembre de 2018

.....This was done by the Democrats in order to make me look as bad as possible when I was successfully raising Billions of Dollars to help rebuild Puerto Rico. If a person died for any reason, like old age, just add them onto the list. Bad politics. I love Puerto Rico! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de septiembre de 2018

Su mensaje dejó boquiabierto a la gran mayoría, incluyendo a Alexandria Ocasio-Cortez, que criticó el mensaje respondiéndole que su abuelo murió a causa de esta catástrofe natural:

My own grandfather died in the aftermath of the storm. Uncounted.



Thousands of Puerto Ricans have similar stories. They have lost children, friends, & family members.



Instead of finger-pointing, INVEST in the Marshall Plan for Puerto Rico + just transition to renewable energy. https://t.co/ncukYyJsRu — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 13 de septiembre de 2018

"Mi abuelo murió a consecuencia de la tormenta. Cientos de puertorriqueños tienen historias similares. Todos ellos han perdido hijos, amigos y otros miembros de su familia. En lugar de señalar con los dedos, INVIERTE en el Plan Marshall (plan de recuperación) para Puerto Rico + simplemente favorece la transición hacia la energía renovable".

Ya en el año 2017 Ocasio Cortez denunció el caso de su abuelo:

My grandfather died in PR along with over 900 others. The US government will not recognize the lives lost.



Today the island had 18% power generation. And now the US government thinks its work is done.



Tell them this is far from over. We need justice for #PuertoRico. https://t.co/33jnqzM3Go — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) 9 de noviembre de 2017

"Mi abuelo murió en PR junto con otras 900 personas. El gobierno de los Estados Unidos no reconoce las vidas perdidas", escribió entonces.

Ocasio-Cortez es una prometedora política que puede convertirse en la congresista más joven de la historia si gana las llamadas midterm que se celebrarán en EEUU el próximo mes de noviembre.